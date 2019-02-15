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Россияне рассказали об отношении к вкладам 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян не хранят деньги в банках, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 63% участников опроса. 18% из них при этом объяснили, что не хранят деньги в банках, так как хранить им нечего.
Хранят свои деньги в банках лишь 37% пользователей Рамблера.
В опросе поучаствовали 3587 человек.
В середине нынешней недели ряд американских законодателей внесли в Сенат США новую редакцию «Акта о защите от агрессии Кремля».
Одним из ее отличий от предыдущей является смягчение позиции сенаторов по отношению к российским банкам.
Если в прошлогодней версии законопроекта достаточным поводом для блокировки активов и операций банков в американской юрисдикции была принадлежность кредитной организации государству, то теперь — лишь финансовая или иная поддержка банком вмешательства властей России во внутренние дела других государств.
Комментарии
Личный счет , Компании , Сенат США
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