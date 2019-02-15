Россияне рассказали об отношении к вкладам

Большинство россиян не хранят деньги в банках, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 63% участников опроса. 18% из них при этом объяснили, что не хранят деньги в банках, так как хранить им нечего.

Хранят свои деньги в банках лишь 37% пользователей Рамблера.

В опросе поучаствовали 3587 человек.

В середине нынешней недели ряд американских законодателей внесли в Сенат США новую редакцию «Акта о защите от агрессии Кремля».

Одним из ее отличий от предыдущей является смягчение позиции сенаторов по отношению к российским банкам.

Если в прошлогодней версии законопроекта достаточным поводом для блокировки активов и операций банков в американской юрисдикции была принадлежность кредитной организации государству, то теперь — лишь финансовая или иная поддержка банком вмешательства властей России во внутренние дела других государств.