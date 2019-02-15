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Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила документ о новом расширении продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и документ ведомства.
Под новые ограничения хотят подвести: все готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, мидии и устрицы), икру осетровых, овощные консервы, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки. Более того, запретить ввоз в Россию предлагается для свежей или охлажденной баранины и козлятины, а также некоторых субпродуктов из яиц, меда и лука-севка.
Кроме того, под запрет на импорт в Россию попадут живые животные. А именно: лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другие виды домашней птицы. ФТС объясняет необходимость ужесточения действующего эмабрго тем фактом, что многие адаптировались под ограничения и поставляют де-факто запретную продукцию под видом других товаров. Также в списке оказались ароматизаторы, экстракты и пищевые добавки, которые используются при производстве множества продуктов.
В прошлом продовольственное эмбарго резко ударило по качеству продуктов на российских прилавках, а также привело к скачку цен на них. Представители рынка видят в новых ограничениях риски для своего производства, так как некоторые позиции из списка заменить будет крайне сложно — в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) просто нет соответствующих мощностей.
Предыдущее эмбарго привело к тому, что представители ФТС и Роспотребнадзора тоннами уничтожали санкционные товары, что вызывало критику среди общества — многие полагали, что эти продукты можно было раздать малоимущим. Президент России Владимир Путин с такой позицией не согласился, наоборот, он увидел в уничтожении продуктов экономический смысл.
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Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Федеральная таможенная служба , ЕАЭС
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