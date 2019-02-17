Медведев высказался за выравнивание уровня доходов по стране

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе НТВ "Итоги недели" заявил о том, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах РФ.

"Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", — сказал он.

По мнению премьера, необходимо стараться увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне, несмотря на существующий разрыв.