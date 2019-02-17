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Медведев высказался за выравнивание уровня доходов по стране 

ТАСС + ещё 5 23 минуты назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе НТВ "Итоги недели" заявил о том, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах РФ.
"Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", — сказал он.
По мнению премьера, необходимо стараться увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне, несмотря на существующий разрыв.
"То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход, — заметил он. — Поэтому мы должны способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались".
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Личный счет , Видео , Экономика , Дмитрий Медведев , НТВ
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