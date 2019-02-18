Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий

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Россиян предупредили об угрозе лишиться части стажа и пенсий 

Рамблер 1 час назад
Эксперт в сфере информационной безопасности Александр Колесников заявил «Ура.ру», что из-за перехода России на электронные цифровые договоры россияне могут не досчитаться трудового стажа.
По мнению Колесникова, при переходе на новый формат договоров главной задачей станет обеспечение безопасности и защищенности документов. Пока неясно, кто будет иметь доступ к договорам, в частности, к их редактированию, когда они станут электронными, подчеркнул эксперт.
По его словам, из-за возможной потери данных или их фальсификации в пенсионные фонды может поступить неполная информация, и работники в будущем недополучат пенсию.
Названы регионы с самым низким качеством жизни
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал «Ура.ру», что информация о трудовых договорах будет храниться в базе данных Пенсионного фонда России (ПФР) . Благодаря этому у работодателей не будет возможности фальсифицировать документы.
Эксперимент по введению цифровых трудовых договоров запустят в 2020 году. Минтруд к этому времени отберет десять компаний, которые будут заключать с работниками договоры в электронном виде.
Ранее в ПФР заявили о планах отслеживать информацию о трудовых договорах между компаниями и сотрудниками с помощью технологии блокчейн. В ПФР пояснили, что с помощью блокчейна удастся зафиксировать все договоренности и документы, и возможности внести правки в бумаги задним числом у работодателей не будет.
Для этого планируется ввести смарт-контракты — договоры, заключающиеся в электронной форме и утверждающиеся сторонами с помощью цифровой подписи. Для оформления такой подписи гражданин сможет обратиться в МФЦ.
Комментарии124
Личный счет , Видео , Александр Колесников , Олег Иванов , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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