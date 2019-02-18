Названы регионы с самым высоким качеством жизни

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

Минздрава России, Минфина России, Для определения качества жизни в регионах и оценки сложившихся диспропорций в этой области по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили седьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Рейтинг построен на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. При составлении рейтинга использованы данные Росстата ЦБ РФ , другие открытые источники.

Демонстрируют постоянство

Распределение регионов в рейтинге, по информации его составителей, не претерпело существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако ни один регион не передвинулся в рейтинге на 10 и более мест, а более чем на пять мест изменились позиции только 12 регионов, из которых у семи позиции улучшились, а у пяти — ухудшились.

Состав первой десятки регионов-лидеров в рейтинге остался прежним. Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.

На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП субъектов РФ, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. В предыдущем рейтинге большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Кабардино-Балкария, которая ранее занимала 75-е место, а в текущем рейтинге опустилась на одну позицию.

При этом значение сводного рейтингового балла Кабардино-Балкарии выросло на 0,46 пункта, таким образом, снижение ее позиций в рейтинге в большей степени обусловлено не ухудшением показателей, а тем, что в ряде других регионов показатели улучшились более существенно. Покинул последнюю десятку Чукотский автономный округ, который сейчас занимает 70 место.

Практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Бурятии, значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге составило 46,37, что на 1,26 пунктов больше, чем в рейтинге прошлого года. Сводный рейтинговый балл вырос у 68 регионов, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга. При этом из семнадцати регионов, у которых сводный рейтинговый балл снизился, только у трех снижение превысило 1 пункт.

Самые заметные изменения

В представленном рейтинге семь регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44 на 35 место, Амурская — с 61 до 53 места, Оренбургская — с 41 до 33 места, Чукотский автономный округ — с 78 до 70 места, Северная Осетия — Алания — с 72 до 65 места, Сахалинская область — с 53 до 46 места, и Мурманская — с 42 до 36 места. Рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Более чем на 5 мест снизились позиции Тамбовской области (-6 мест), Алтайского края (-7 мест), Красноярского края (-7 мест), Удмуртии (-7 мест), Чувашии (-7 мест). Вместе с тем при анализе динамики качества жизни в регионе необходимо учитывать не только изменение мест в рейтинге, а также и изменение рейтингового балла.

В ряде случаев позиции региона в рейтинге снижаются на фоне повышения значения сводного рейтингового балла. В этом случае снижение мест в рейтинге обусловлено не ухудшением показателей, учитываемых при расчете, а тем фактором, что у других регионов улучшение показателей было более существенным. В текущем рейтинге у трех из пяти регионов, которые опустились в рейтинге более чем на пять мест, значение сводного рейтингового балла выросло по сравнению с предыдущим годом.

В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможные некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры.