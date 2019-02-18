Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.12
$
66.22
74.93
75.18
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.26
–0.12 Золото
1326.65
+0.05 РТС
1172.69
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.1326
–0.0108
04.02
1.1435
14.02
04.02
23.01

Россияне рассчитывают на пенсию от государства 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
37% россиян рассчитывают на пенсию от государства в старости, потому что больше им рассчитывать не на что. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
12% респондентов рассчитывают и на государство, и на собственное трудолюбие, так как они уже успели выработать большой трудовой стаж.
Кроме того, 17% опрошенных признались, что уже получают государственную пенсию.
Между тем 34% пользователей Рамблера не рассчитывают на пенсию от государства: 32% рассчитывают в этом вопросе исключительно на себя, а 2% — на своих детей.
В опросе приняли участие 6326 человек.
Полторы недели назад финансовый омбудсмен Юрий Воронин заявил «Российской газете», что система индивидуального пенсионного капитала, которая подразумевает формирование будущих пенсий самими россиянами и вскоре сменит в России нынешнюю пенсионную систему, позволит гражданам получать большие пенсии.
Личный счет , Юрий Воронин , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение