Россияне рассчитывают на пенсию от государства

37% россиян рассчитывают на пенсию от государства в старости, потому что больше им рассчитывать не на что. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

12% респондентов рассчитывают и на государство, и на собственное трудолюбие, так как они уже успели выработать большой трудовой стаж.

Кроме того, 17% опрошенных признались, что уже получают государственную пенсию.

Между тем 34% пользователей Рамблера не рассчитывают на пенсию от государства: 32% рассчитывают в этом вопросе исключительно на себя, а 2% — на своих детей.

В опросе приняли участие 6326 человек.