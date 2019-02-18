Россияне рассчитывают на пенсию от государства 

37% россиян рассчитывают на пенсию от государства в старости, потому что больше им рассчитывать не на что. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
12% респондентов рассчитывают и на государство, и на собственное трудолюбие, так как они уже успели выработать большой трудовой стаж.
Кроме того, 17% опрошенных признались, что уже получают государственную пенсию.
Между тем 34% пользователей Рамблера не рассчитывают на пенсию от государства: 32% рассчитывают в этом вопросе исключительно на себя, а 2% — на своих детей.
В опросе приняли участие 6326 человек.
Полторы недели назад финансовый омбудсмен Юрий Воронин заявил «Российской газете», что система индивидуального пенсионного капитала, которая подразумевает формирование будущих пенсий самими россиянами и вскоре сменит в России нынешнюю пенсионную систему, позволит гражданам получать большие пенсии.