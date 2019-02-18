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Названы города России с самой дешевой шаурмой 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты московского консалтингового бюро "Стрелка" подготовили новое исследование привлекательности городов для выпускников вузов. Одним из важнейших параметров, по мнению составителей рейтинга, стала цена шаурмы — одного из любимых лакомств молодежи.
Как выяснилось, стоимость шаурмы в разных городах может отличаться почти в три раза. Дешевле всего закуска оказалась в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. Абсолютный рекорд бюджетной шаурмы — 87 рублей.
Составлен также топ-5 городов, где шаурма дороже всего. Так, во Владикавказе она стоит в среднем 167 рублей, в Якутске — 181, а в Салехарде — 183 рубля. "Серебро" — у Южно-Сахалинска, где шаурма стоит 206 рублей.
Чемпионом оказался Нарьян-Мар. За Полярным кругом торговцы просят за шаурму по 245 рублей.
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