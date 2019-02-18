Названы города России с самой дешевой шаурмой

Специалисты московского консалтингового бюро "Стрелка" подготовили новое исследование привлекательности городов для выпускников вузов. Одним из важнейших параметров, по мнению составителей рейтинга, стала цена шаурмы — одного из любимых лакомств молодежи.

Как выяснилось, стоимость шаурмы в разных городах может отличаться почти в три раза. Дешевле всего закуска оказалась в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. Абсолютный рекорд бюджетной шаурмы — 87 рублей.

Составлен также топ-5 городов, где шаурма дороже всего. Так, во Владикавказе она стоит в среднем 167 рублей, в Якутске — 181, а в Салехарде — 183 рубля. "Серебро" — у Южно-Сахалинска, где шаурма стоит 206 рублей.

Чемпионом оказался Нарьян-Мар. За Полярным кругом торговцы просят за шаурму по 245 рублей.