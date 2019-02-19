ЦБ попросил банки на первое время сделать переводы по СБП бесплатными

ЦБ попросил участников Системы быстрых платежей (СБП) в первое время работы не брать с клиентов комиссию за переводы через нее, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких банков.

СБП, оператор которой Центробанк, позволит людям круглосуточно мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках у них счета. Впоследствии с помощью системы можно будет совершать платежи в адрес компаний. Отправителю достаточно воспользоваться мобильным приложением своего банка, если он участник СБП. С 28 февраля их будет 12, сообщал ЦБ, а его председатель Эльвира Набиуллина предупреждала, что для системообразующих банков участие будет обязательно, поправки уже в Госдуме

В этом году банки смогут пользоваться СБП бесплатно, а с 2020 г. регулятор планирует брать с них 1–6 руб. за перевод в зависимости от суммы (комиссия делится поровну между банками отправителя и получателя). Так ЦБ старается сделать свою систему привлекательнее карточных, где перевод стоит для банков в среднем 50 руб.

Учитывая социальную значимость проекта, Банк России установил минимальные тарифы за услуги в СБП для банков, говорит представитель регулятора. Это, по его словам, «позволит кредитным организациям установить низкие тарифы для конечных потребителей». На вопрос, просил ли ЦБ не брать с клиентов деньги за переводы в СБП, он не ответил, сказав лишь, что обсуждался вопрос ограничения верхней планки тарифов и пока этого не требуется.

Многие опрошенные "Ведомостями" банки обещают на первых порах переводить деньги в СБП бесплатно, называя это "промопериодом" или "промотарифом".