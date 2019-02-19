Тест: Сможете спасти свои сбережения?

Уверены, что ваши деньги хранятся в надежном банке и ему не грозит банкротство? Тем не менее, участники финансового рынка считают, что под угрозой закрытия сегодня находятся 150 российских кредитных организаций.

Их нестабильность обусловлена рядом причин. Прежде всего, для небольших кредитных организаций обязательные отчисления в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) превратились в непосильное бремя. Кроме того, страхование вкладов АСВ с этого года распространяется и на счета малого и среднего бизнеса: размер взносов банков увеличился.