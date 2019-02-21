МФО объединяются для борьбы с мошенниками

Крупнейшие микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы через Интернет, объединятся в рабочую группу на базе СРО «МиР», являющейся одним из регуляторов данного рынка. Об этом порталу Банки.ру рассказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

«Наша цель — снизить количество случаев мошенничества с использованием персональных данных. Рабочая группа в ближайшее время предложит участникам рынка рекомендации по идентификации заемщиков в онлайне, а также регламенты взаимодействия сотрудников МФО и коллекторских агентств с гражданами, ставшими жертвами мошенников», — отметила Стратьева.

По ее словам, участники микрофинансового рынка не способны справиться с этой задачей в одиночку.