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МФО объединяются для борьбы с мошенниками 

Банки.ру + ещё 2 28 минут назад
Фото: ТАСС
Крупнейшие микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы через Интернет, объединятся в рабочую группу на базе СРО «МиР», являющейся одним из регуляторов данного рынка. Об этом порталу Банки.ру рассказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева.
«Наша цель — снизить количество случаев мошенничества с использованием персональных данных. Рабочая группа в ближайшее время предложит участникам рынка рекомендации по идентификации заемщиков в онлайне, а также регламенты взаимодействия сотрудников МФО и коллекторских агентств с гражданами, ставшими жертвами мошенников», — отметила Стратьева.
По ее словам, участники микрофинансового рынка не способны справиться с этой задачей в одиночку.
«Невозможно говорить об искоренении мошенничества, пока любой желающий может купить копии чужих документов, а большинство граждан не знакомо с правилами безопасного хранения своих персональных данных. Поэтому в задачи рабочей группы также войдут разработка памятки для заемщиков и налаживание передачи информации в правоохранительные органы о нелегальной торговле персональными данными», — обратила внимание глава СРО «МиР».
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Личный счет , МВД , Banki.ru
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