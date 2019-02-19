ПФР «придет» к пассивным россиянам

По его словам, до 30-40 лет граждане мало интересуются работой пенсионной системы и, как следствие, собственными будущими пенсиями, потому что всю их жизнь отчисления делает работодатель, а результат виден лишь «в конце».

Однако, считает Дроздов, если не заняться этим вопросом сразу после начала трудовой деятельности, «то потом может быть поздно».

«Нам надо идти к ним», — уверен предправления ПФР.

По его словам, «походу» фонда поспособствуют принятие законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который подразумевает формирование пенсии самим гражданином, распространение знаний о ПФР волонтерами, а также адресная роботизированная рассылка, которую 45-летние россияне начнут получат уже в будущем году.

Кроме того, Дроздов сообщил о желании, чтобы функционирование пенсионной системы стало частью «какой-то» образовательной программы в средних или высших учебных заведениях.