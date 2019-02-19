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ПФР «придет» к пассивным россиянам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России «придет» к пассивным 30-40-летним россиянам, заявил ТАСС его глава Антон Дроздов.
По его словам, до 30-40 лет граждане мало интересуются работой пенсионной системы и, как следствие, собственными будущими пенсиями, потому что всю их жизнь отчисления делает работодатель, а результат виден лишь «в конце».
Однако, считает Дроздов, если не заняться этим вопросом сразу после начала трудовой деятельности, «то потом может быть поздно».
«Нам надо идти к ним», — уверен предправления ПФР.
По его словам, «походу» фонда поспособствуют принятие законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который подразумевает формирование пенсии самим гражданином, распространение знаний о ПФР волонтерами, а также адресная роботизированная рассылка, которую 45-летние россияне начнут получат уже в будущем году.
Кроме того, Дроздов сообщил о желании, чтобы функционирование пенсионной системы стало частью «какой-то» образовательной программы в средних или высших учебных заведениях.
Комментарии
Личный счет , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
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