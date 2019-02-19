В квитанции Мосэнергосбыта включили несуществующую услугу

Портал Вести.Ru сообщает , что некоторые жители Подмосковья получили квитанции Мосэнергосбыта с платой за вывоз мусора, который на самом деле вывезти нельзя.

По данным портала, с такой проблемой столкнулись жители частных домов в Богородском округе (Ногинский район Подмосковья).

По словам местных жителей, на их улице никогда не было мусорных контейнеров, и устанавливать их не планируют. Однако строку об оплате услуги по вывозу мусора уже включили в квитанцию.

На горячей линии подмосковного ЖКХ Вестям.Ru посоветовали обратиться к недавно созданному оператору по вывозу мусора — ООО «Хартия». В компании объясняли, что обязаны только забирать отходы из контейнеров. Некорректные сведения в квитанции или отсутствие контейнеров к зоне их ответственности не относятся. В ООО «Хартия» заявили, что теперь не будут забирать мусор в пакетах с обочин дорог в Богородском округе.

Журналистам посоветовали обратиться в МосОблЕИРЦ для корректировки данных в квитанциях, а для установки контейнеров — к местным властям.

В администрации Богородского округа заверили, что проведут совещание по проблеме установки контейнеров.

Портал отмечает, что в квитанции, пришедшие россиянам, были включены неуточненные и некорректные данные: например, об умерших или выписанных из квартир людях. Иногда некорректной оказывалась площадь жилья. В Подмосковье частные дома посчитали «по среднему» — по сто или двести квадратных метров, хотя некоторые дома представляют собой «столетние 50-метровые избы».

С начала 2019 года контролем над сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) занялись региональные операторы. «Мусорная реформа» позволит сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок. Ранее сообщалось, что из-за этого россиянам придется платить за вывоз мусора по новым тарифам, которые вырастут в 1,5-2 раза — до 100–150 рублей.

До реформы перевозчики забирали мусор из контейнеров и отвозили на полигоны. Собственники жилья платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц.