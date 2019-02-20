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Реальные доходы граждан РФ в 2019 году продолжили падение 

BFM.RU + ещё 1
Фото: ТАСС
Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Рост реальной зарплаты оказался самым низким с июля 2016 года
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает РБК.
Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24 496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.
Минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Премьер Дмитрий Медведев в декабре минувшего года говорил, что правительству в 2018 году удалось переломить тренд на падение доходов. Первый вице-премьер Антон Силуанов позднее раскритиковал рассчитанный Росстатом показатель реальных располагаемых доходов населения. «Как он считается — знает, наверное, только Росстат», — сказал Силуанов, заметив, что есть большие претензии к тому, как служба выводит этот показатель.
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Личный счет , АНТОН СИЛУАНОВ , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , Росстат , РБК
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