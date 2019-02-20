Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.67
74.85
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.10
–0.11 Золото
1343.96
+0.02 РТС
1184.43
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1347
–0.0066
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Путин призвал Кабмин и ЦБ снижать ставки по ипотеке 

News.ru + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России последовательно снижать ставки по ипотеке. Об этом он заявил в своём ежегодном послании к Федеральному собранию.
По словам президента, необходимо установить льготную ставку на весь срок ипотечного займа для многодетных семей.
«Эти деньги у нас есть», — отметил президент.
По его словам, на эти цели из бюджета в 2019 году будет выделено 6,7 млрд рублей, в 2020 году — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей. Эта мера позволит охватить льготами до 600 тыс. семей.
Глава государства также считает возможным оплатить из бюджета 450 тыс. рублей из ипотеки многодетных семей.
News.ru: последние новости
Самозанятых могут обложить налогом по всей стране Россияне могут лишиться части стажа и пенсий ФАС выяснит причины повышения цен на автомобили
Личный счет , Недвижимость , Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
В квитанции ЖКХ включили несуществующую услугу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение