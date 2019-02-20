Путин призвал Кабмин и ЦБ снижать ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России последовательно снижать ставки по ипотеке. Об этом он заявил в своём ежегодном послании к Федеральному собранию.

По словам президента, необходимо установить льготную ставку на весь срок ипотечного займа для многодетных семей.

«Эти деньги у нас есть», — отметил президент.

По его словам, на эти цели из бюджета в 2019 году будет выделено 6,7 млрд рублей, в 2020 году — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей. Эта мера позволит охватить льготами до 600 тыс. семей.

Глава государства также считает возможным оплатить из бюджета 450 тыс. рублей из ипотеки многодетных семей.