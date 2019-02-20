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Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования 

BFM.RU + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин попросил Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.
«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.
«Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то или как-то не вписываются в формальные критерии наших программ», — отметил президент.
Спрос россиян на микрокредиты увеличился в январе на 20%, напоминает РИА Новости. Ранее ряд банков на некоторое время приостанавливали действие своих кредитных программ из-за высокой волатильности на финансовых рынках, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что микрофинансовые организации оказались более готовы к такой ситуации и даже увеличили выдачу займов.
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Личный счет , Экология , Алексей Волков , ВЛАДИМИР ПУТИН , МВД , Центральный банк России , РИА Новости
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