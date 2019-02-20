Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования

«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.

«Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то или как-то не вписываются в формальные критерии наших программ», — отметил президент.