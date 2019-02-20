Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.67
74.84
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.16
+0.11 Золото
1343.94
+0.02 РТС
1185.47
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1340
–0.0073
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин попросил Банк России и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.
«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
В решении проблем бедности, развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблеме, подчеркнул он.
«Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то или как-то не вписываются в формальные критерии наших программ», — отметил президент.
Спрос россиян на микрокредиты увеличился в январе на 20%, напоминает РИА Новости. Ранее ряд банков на некоторое время приостанавливали действие своих кредитных программ из-за высокой волатильности на финансовых рынках, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что микрофинансовые организации оказались более готовы к такой ситуации и даже увеличили выдачу займов.
BFM.RU: последние новости
Налог на самозанятых могут ввести по всей стране с 2020 года Путин предложил ввести ипотечные каникулы Минобороны просит ритейлеров дать скидку обладателям военных наград
Комментарии
Личный счет , Алексей Волков , ВЛАДИМИР ПУТИН , МВД , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение