Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
65.94
74.60
74.80
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
65.97
+0.14 Золото
1343.29
–0.03 РТС
1188.39
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1342
–0.0071
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Обозначен срок снижения ставок по ипотеке 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ставки по ипотеке в России могут опуститься в перспективе ближайших двух лет. Об этом заявил журналистам президент банковской группы ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.
По мнению банкира, такого срока будет достаточно для уменьшения средней ставки до восьми процентов годовых. В 2018-м этот показатель составил 9,5 процента.
Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин предложил вводить ипотечные каникулы для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. О необходимости развития такого механизма он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Последние новости
Путин заступился за бедных россиян Нетаньяху отменил встречу с Путиным Путин предложил сделать льготную ипотеку бессрочной
Личный счет , АНДРЕЙ КОСТИН , ВЛАДИМИР ПУТИН , Банк ВТБ , РИА Новости
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение