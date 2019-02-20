Индексация пенсий по новому принципу, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным, обойдется в 150 миллиардов до 2024 года, заявил журналистам глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.
"Миллиардов 150 это стоит до 2024 года", — сказал Дроздов.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.
Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.