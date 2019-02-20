«Бедность придавливает»: пенсионерам пересчитают выплаты

Необходимо восстановить справедливость и пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом», заявил президент России Владимир Путин . По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум. Эта мера должна в ряду других помочь снижению бедности в стране. Впрочем, эксперты указывают, что «прибавку съест инфляция». По данным Росстата, реальные доходы населения падают шестой год подряд. Индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 февраля, в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию.

Выплаты за первый месяц 2019 года надо пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили, распорядился президент.

Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышал прожиточный минимум. В результате люди почувствовали себя обманутыми, и возникшую несправедливость необходимо устранить, отметил Владимир Путин.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года. В зависимости от получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. Если пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума, то разница компенсируется, однако если после индексации пенсия превышает прожиточный минимум, социальная доплата не выплачивается или снижается.

В целом же, по словам Путина, сейчас около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, и это слишком много: бедность «придавливает» человека.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше людей, чем по статистике, отметил президент.

Чаще всего бедные — это «многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что ее нет или им не хватает квалификации».

При этом задача государства — помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации.

В частности, в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, начали решать эту проблему, заявил Путин. В качестве эффективной меры он назвал «соцконтракты», когда государство предоставляет людям индивидуальную программу поддержки, например, помощь в повышении квалификации, трудоустройстве или в выделении средств на организацию своего дела. В ответ на предоставленную помощь человек берет обязательства обеспечить свою семью.

По словам президента, за пять лет соцконтрактом смогут воспользоваться 9 миллионов человек.

Президент поручил правительству на условиях софинансирования оказать содействие регионам, где внедряют практику соцконтрактов.

О проблеме бедности на днях говорил и глава правительства Дмитрий Медведев , выступая на инвестиционном форуме в Сочи. Премьер предлагал изменить подход к оценке ее уровня.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал премьер на встрече с главами субъектов РФ.

По его словам, так можно избежать ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, как выразился Медведев, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум».

«Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства», — заявлял он.

Меры по снижению бедности власти обсуждают на фоне неутешительной статистики Росстата , согласно которой реальные располагаемые доходы россиян (сумма доходов после вычета обязательных платежей с учетом инфляции — «Газета.Ru» ) в январе 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении.

При этом отмечается, что средняя начисленная зарплата в январе выросла на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,12 тыс. руб. Однако повышение налогового бремени и рост инфляции не дают вывести реальные доходы граждан из «красной» зоны.

«Из-за ускорения инфляции снижение реальных располагаемых доходов может составить около 0,5% в 2019 году в годовом выражении. Драйвером роста реальных располагаемых доходов населения традиционно выступала реальная заработная плата, однако она не могла компенсировать снижение доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Падение реальных доходов от собственности, в которые включаются проценты по вкладам и доходы от владения ценными бумагами, обуславливается снижением доходностей», — отмечает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

При этом президент России Владимир Путин поставил задачу по снижению бедности в целом по стране в два раза. В России в 2017 году бедность была на уровне 13,2%. К 2024 году ее необходимо снизить до 6,6%. Между тем, по данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года,

13,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума. Таким образом, бедность россиян только растет.

Эксперты сомневаются в том, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат внесет большой вклад в борьбу с бедностью россиян.

«Индексация доходов как инструмент повышения уровня жизни населения, к сожалению, не приносит ожидаемого результата. Сейчас достаточно высокий уровень инфляции, который вызван повышением НДС, акцизов, а, следовательно, и повышением цен на практически все товары народного потребления. Эффект от индексации пенсии будет нивелироваться постоянным повышением уровня инфляции, которая, скорее всего, будет разгоняться», — отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Во время выступления Путин напомнил, что правительству и ЦБ необходимо войти в целевые показатели инфляции (4%). Однако Минэкономразвития закладывает рост инфляции в этом году на уровне 5%. Ее пик придется на март этого года.

Индексация пенсий и ежегодных денежных выплат, которая может теоретически коснуться все пенсионеров, на практике приведет, скорее всего, к кратковременному росту уровня жизни, который через 3-4 месяца будет съеден инфляцией, соглашается Александр Шустов , генеральный директор компании «Мани Фанни».

Как рассказал «Газете.Ru» в кулуарах инвестиционного форума в Сочи глава ПФР Антон Дроздов, ПФР в вопросе снижения бедности участвует как оператор Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).