Орешкин: низкая динамика доходов россиян связана с ростом ставок и налоговой нагрузки

Причинами низкой динамики доходов россиян стали рост процентных платежей и налоговой нагрузки. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Когда мы говорили о причинах не очень хорошей динамики по доходам населения, я про что говорил, что есть высокий фактор роста процентных платежей, есть высокий фактор роста налоговой нагрузки. Вот эти проблемы, особенно для тех семей, для которых это несет наибольшую угрозу их благосостоянию, президент сегодня адресовал в послании. Это не просто социальная история, это история, имеющая экономический эффект", — сказал чиновник.

Ранее Орешкин сообщил, что реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%. Также он предположил, что в 2019 году динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения будет положительной.