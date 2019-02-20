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Россияне рассказали, какой хотели бы видеть пенсию «звёзд» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Большинство пользователей, поучаствовавших в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что пенсия знаменитостей не должна существенно отличаться от выплат обычным гражданам РФ. Потому что они «такие же люди, как и все».
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Респондентам предложили ответить на вопрос, какой должна быть пенсия у знаменитостей. Ответ нужно было выбрать из четырёх вариантов. Подавляющее большинство 62% пользователей (3234 человека) отметили, что «звёздная пенсия» должна быть, «как у простых людей». 26% (1336 человек) заявили, что их волнует только размер собственной пенсии. 10% респондентов (538 человек) согласились с тем, что по уходу на заслуженный отдых пенсия знаменитостей должна быть крупнее, чем у рядовых граждан, поскольку они больше зарабатывали, соответственно, больше отчисляли средств в пенсионный фонд. 2% (114 человек) затруднились ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 5222 человека.
Ранее стали известны размеры пенсий российских звёзд. По информации СМИ, самая маленькая пенсия у певицы Лолиты Милявской — 6 тысяч рублей. Телеведущая Роза Сябитова получает ежемесячную выплату в размере 14 тысяч. Пенсия Софии Ротару в пересчёте на рубли составляет примерно 16 тысяч. Актер Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей. Самые большие пенсии у поэта-песенника Ильи Резника — 44 тысячи и актрисы Ларисы Лужиной — 60 тысяч.
Комментарии6
Личный счет , Лолита Милявская , Михаил Боярский , Роза Сябитова , Илья Резник , Лариса Лужина , СОФИЯ РОТАРУ , Пенсионный фонд РФ
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