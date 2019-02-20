Россияне рассказали, какой хотели бы видеть пенсию «звёзд»

Большинство пользователей, поучаствовавших в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что пенсия знаменитостей не должна существенно отличаться от выплат обычным гражданам РФ. Потому что они «такие же люди, как и все».

Респондентам предложили ответить на вопрос, какой должна быть пенсия у знаменитостей. Ответ нужно было выбрать из четырёх вариантов. Подавляющее большинство 62% пользователей (3234 человека) отметили, что «звёздная пенсия» должна быть, «как у простых людей». 26% (1336 человек) заявили, что их волнует только размер собственной пенсии. 10% респондентов (538 человек) согласились с тем, что по уходу на заслуженный отдых пенсия знаменитостей должна быть крупнее, чем у рядовых граждан, поскольку они больше зарабатывали, соответственно, больше отчисляли средств в пенсионный фонд . 2% (114 человек) затруднились ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 5222 человека.