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В ФТС назвали среднюю стоимость интернет-покупок россиян 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная таможенная служба (ФТС) России не столкнулась с трудностями после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Попов.
«За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости. Уверен, что и дальше их не будет», — цитирует «Интерфакс» Попова.
Замглавы ФТС также рассказал о том, что для работы с интернет-покупками ведомство запустило программный продукт и наладило взаимодействие с «Почтой России».
Как ранее писал News.ru, ФТС предлагает расширить список продовольственного эмбарго. В ведомстве хотят установить ограничения не на отдельные позиции, а на целые категории товаров из США, Австралии, Канады и ряда европейских стран.
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Личный счет , Почта России , Федеральная таможенная служба , Интерфакс
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