В ФТС назвали среднюю стоимость интернет-покупок россиян

Федеральная таможенная служба (ФТС) России не столкнулась с трудностями после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Попов.

«За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости. Уверен, что и дальше их не будет», — цитирует «Интерфакс» Попова.

Замглавы ФТС также рассказал о том, что для работы с интернет-покупками ведомство запустило программный продукт и наладило взаимодействие с « Почтой России ».

Как ранее писал News.ru, ФТС предлагает расширить список продовольственного эмбарго. В ведомстве хотят установить ограничения не на отдельные позиции, а на целые категории товаров из США, Австралии, Канады и ряда европейских стран.