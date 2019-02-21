Россияне пожаловались на зарплаты

Уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами, сообщает ТАСС со ссылкой результаты исследования, проведенного порталом Rabota.ru.

В то же время большинство жителей страны устраивает график работы, таких оказалось 43 процента. Другим положительным фактором стала стабильность компании (40 процентов), третьим — расположение работы, его отметили 36 процентов опрошенных.

Всего было в исследовании приняли участие четыре тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Их просили оценить коллектив, руководство, зарплату, условия труда, график работы, стабильность компании, удобство расположения, соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников, а также соответствие должности фактическим обязанностям.