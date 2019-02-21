У россиян потребуют подтвердить происхождение денег при выезде 

Ввоз в Россию и вывоз из нее сумм свыше 100 тысяч долларов могут стать возможны лишь при подтверждении происхождения денег, рассказали «Интерфаксу» в Федеральной таможенной службе.
Ранее орган регулирования Евразийского экономического союза Евразийская экономическая комиссия приняла проект решения, который подразумевает подтверждение происхождения средств, которые могут быть «отмыты» либо потрачены на финансирование терроризма.
«ФТС принимает участие в обсуждении проекта решения ЕЭК», — рассказали агентству в ведомстве.
Там отметили, что на данный момент в качестве суммы, подлежащей подтверждению происхождения, рассматривается 100 тысяч долларов наличными.
Между тем собеседник «Интерфакса» в самой Евразийской экономической комиссии, напомнив, что функция по определению лимита возложена на ЕЭК Таможенным кодексом ЕАЭС, заявил, что о размере лимита говорить еще рано.
Ныне действующие в России законы подразумевают декларирование ввозимых и вывозимых из страны наличных на сумму от 10 тысяч долларов.