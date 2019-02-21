У россиян потребуют подтвердить происхождение денег при выезде

Федеральной таможенной службе. «Интерфаксу» Ввоз в Россию и вывоз из нее сумм свыше 100 тысяч долларов могут стать возможны лишь при подтверждении происхождения денег, рассказали

«ФТС принимает участие в обсуждении проекта решения ЕЭК», — рассказали агентству в ведомстве.

Там отметили, что на данный момент в качестве суммы, подлежащей подтверждению происхождения, рассматривается 100 тысяч долларов наличными.

Между тем собеседник «Интерфакса» в самой Евразийской экономической комиссии, напомнив, что функция по определению лимита возложена на ЕЭК Таможенным кодексом ЕАЭС, заявил, что о размере лимита говорить еще рано.

Ныне действующие в России законы подразумевают декларирование ввозимых и вывозимых из страны наличных на сумму от 10 тысяч долларов.