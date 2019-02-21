Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.73
74.37
74.54
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.93
–0.16 Золото
1333.40
–0.19 РТС
1190.42
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1330
–0.0039
06.02
1.1368
18.02
07.02
27.01

У россиян потребуют подтвердить происхождение денег при выезде 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ввоз в Россию и вывоз из нее сумм свыше 100 тысяч долларов могут стать возможны лишь при подтверждении происхождения денег, рассказали «Интерфаксу» в Федеральной таможенной службе.
Ранее орган регулирования Евразийского экономического союза Евразийская экономическая комиссия приняла проект решения, который подразумевает подтверждение происхождения средств, которые могут быть «отмыты» либо потрачены на финансирование терроризма.
«ФТС принимает участие в обсуждении проекта решения ЕЭК», — рассказали агентству в ведомстве.
Там отметили, что на данный момент в качестве суммы, подлежащей подтверждению происхождения, рассматривается 100 тысяч долларов наличными.
Между тем собеседник «Интерфакса» в самой Евразийской экономической комиссии, напомнив, что функция по определению лимита возложена на ЕЭК Таможенным кодексом ЕАЭС, заявил, что о размере лимита говорить еще рано.
Ныне действующие в России законы подразумевают декларирование ввозимых и вывозимых из страны наличных на сумму от 10 тысяч долларов.
Комментарии
Личный счет , Евразийская экономическая комиссия , Федеральная таможенная служба , ЕАЭС , Интерфакс
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет Общество
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение