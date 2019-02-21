Власти придумали схему для перерасчета пенсий

Схема начисления соцдоплаты к пенсии изменится, чтобы пенсионеры перестали чувствовать себя «обманутыми», рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства труда

Накануне о чувствах пенсионеров рассказал президент России Владимир Путин . В ходе своего послания Федеральному собранию он обратил внимание на снижение после индексации пенсий в 2019 году размера социальных доплат из регионального или федерального бюджетов тем пенсионерам, доход которых превысил прожиточный минимум.

По словам главы государства, многие пенсионеры по этой причине почувствовали себя обманутыми, а «такого быть не должно».

Уже сегодня Минтруд предложил способ исправить ситуацию — за счет изменения порядка начисления социальной доплаты.

Ведомство предлагает первым делом устанавливать размер доплаты, необходимый для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, и только после этого индексировать пенсию и ежемесячную денежную выплату.