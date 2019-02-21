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Власти придумали схему для перерасчета пенсий 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Схема начисления соцдоплаты к пенсии изменится, чтобы пенсионеры перестали чувствовать себя «обманутыми», рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
Накануне о чувствах пенсионеров рассказал президент России Владимир Путин. В ходе своего послания Федеральному собранию он обратил внимание на снижение после индексации пенсий в 2019 году размера социальных доплат из регионального или федерального бюджетов тем пенсионерам, доход которых превысил прожиточный минимум.
По словам главы государства, многие пенсионеры по этой причине почувствовали себя обманутыми, а «такого быть не должно».
Уже сегодня Минтруд предложил способ исправить ситуацию — за счет изменения порядка начисления социальной доплаты.
Ведомство предлагает первым делом устанавливать размер доплаты, необходимый для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, и только после этого индексировать пенсию и ежемесячную денежную выплату.
«В результате эти граждане должны получить прибавку», — уверены в Минтруда.
Комментарии76
Личный счет , Видео , ВЛАДИМИР ПУТИН , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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