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Стало известно, насколько вырастут соцпенсии 

Рамблер + ещё 29 2 часа назад
Фото: ТАСС
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 2% с 1 апреля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минтруда.
«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 г. (8 438 руб.) и за 2017 г. (8 315 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, около 3,2 млн человек с 1 апреля будут получать проиндексированную пенсию, средний размер которой составит 9266 рублей.
Расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца года, рассказали в Минтруде.
Одновременно с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих по призыву, пенсии членов их семей, пенсии жителям блокадного Ленинграда, пенсии участникам ВОВ, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава и надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам и членам их семей.
Проект постановления правительства России «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий» размещен для общественного обсуждения, добавили в ведомстве.
Комментарии3
Личный счет , Минтруд , Правительство РФ , Интерфакс
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