Государство заработало на пенсиях россиян

Государственная корпорация ВЭБ.РФ смогла заработать на пенсиях россиян — доходность пенсионных накоплений «молчунов» (граждане, которые не стали менять управляющую компанию — прим. «Ленты.ру» ) обогнала инфляцию и составила 6,07 процента годовых.

Доходность пенсионных накоплений, которые оказались под управлением ВЭБа целенаправленно, превысила показатели «молчунов» и составила 8,59 процента. Оба показателя превысили уровень инфляции по итогам 2018 года, однако повторить успехи чистой доходности 2018-го ВЭБу не удалось.

В 2017-м уровень инфляции оказался на рекордно низком уровне и составил 2,5 процента, а доходность для «молчунов» составила 8,59 процента. Причины снижения чистой доходности объяснил зампред госкорпорации Сергей Лыков . По его словам, на итоги инвестирования в 2018 году повлияла негативная рыночная конъюнктура.

На ВЭБ приходится около 40 процентов всех пенсионных накоплений россиян или счета около 36 миллионов граждан. На НПФ приходится около 37 миллионов счетов.