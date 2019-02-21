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Государство заработало на пенсиях россиян 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная корпорация ВЭБ.РФ смогла заработать на пенсиях россиян — доходность пенсионных накоплений «молчунов» (граждане, которые не стали менять управляющую компанию — прим. «Ленты.ру») обогнала инфляцию и составила 6,07 процента годовых.
Доходность пенсионных накоплений, которые оказались под управлением ВЭБа целенаправленно, превысила показатели «молчунов» и составила 8,59 процента. Оба показателя превысили уровень инфляции по итогам 2018 года, однако повторить успехи чистой доходности 2018-го ВЭБу не удалось.
В 2017-м уровень инфляции оказался на рекордно низком уровне и составил 2,5 процента, а доходность для «молчунов» составила 8,59 процента. Причины снижения чистой доходности объяснил зампред госкорпорации Сергей Лыков. По его словам, на итоги инвестирования в 2018 году повлияла негативная рыночная конъюнктура.
Речь идет про повышение ключевой ставки ФРС США, антироссийские санкции, падение рубля, а также разгон инфляции. При этом главный риск для ВЭБа, как отметил Лыков в комментарии принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», это отток средств в негосударственные пенсионный фонды (НПФ). Доходность НПФ с доходностью ВЭБа пока оценить не представляется возможным, так как Банк России пока не опубликовал данную статистику по итогам 2018 года.
На ВЭБ приходится около 40 процентов всех пенсионных накоплений россиян или счета около 36 миллионов граждан. На НПФ приходится около 37 миллионов счетов.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Сергей Лыков , Демьян Кудрявцев , ФРС , ВЭБ , Центральный банк России , Ведомости , Lenta.ru
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