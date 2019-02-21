Назван доход пенсионных «молчунов»

За 2018 год Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа обеспечила по пенсионным накоплениям «молчунов» доходность в 6,07 процента (по расширенному портфелю). Об этом сообщает ТАСС.

За 2017 год ГУК ВЭБа заработала для «молчунов» (граждан, которые оставили пенсионные накопления в Пенсионном фонде России , ПФР) 8,59 процента годовых.

По итогам 2018 года доходы от размещения пенсионных накоплений ГУК составили 103 миллиарда рублей по расширенному портфелю (год назад -150,48 миллиарда рублей).

Зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков заявил, что инвестиции ГУК «максимально консервативны»: она вкладывает деньги в облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты надежных банков. Однако накопленная доходность превышает инфляцию с 2010 года.

ТАСС отмечает, что на итоги инвестирования в 2018-м повлияла негативная рыночная конъюнктура.

Ранее «Известия» писали со ссылкой на Минфин , что власти достигли предварительной договоренности о создании на базе ВЭБа негосударственного пенсионного фонда (НПФ), в который переведут деньги «молчунов».

Сейчас ГУК ВЭБа по умолчанию управляет пенсионными накоплениями «молчунов», которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ и оставили деньги в ПФР.

Фонд ВЭБа создадут на основе его управляющей компании. Появление нового НПФ станет одним из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).