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Назван доход пенсионных «молчунов» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
За 2018 год Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа обеспечила по пенсионным накоплениям «молчунов» доходность в 6,07 процента (по расширенному портфелю). Об этом сообщает ТАСС.
За 2017 год ГУК ВЭБа заработала для «молчунов» (граждан, которые оставили пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР) 8,59 процента годовых.
По итогам 2018 года доходы от размещения пенсионных накоплений ГУК составили 103 миллиарда рублей по расширенному портфелю (год назад -150,48 миллиарда рублей).
Зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков заявил, что инвестиции ГУК «максимально консервативны»: она вкладывает деньги в облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты надежных банков. Однако накопленная доходность превышает инфляцию с 2010 года.
ТАСС отмечает, что на итоги инвестирования в 2018-м повлияла негативная рыночная конъюнктура.
Ранее «Известия» писали со ссылкой на Минфин, что власти достигли предварительной договоренности о создании на базе ВЭБа негосударственного пенсионного фонда (НПФ), в который переведут деньги «молчунов».
Сейчас ГУК ВЭБа по умолчанию управляет пенсионными накоплениями «молчунов», которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ и оставили деньги в ПФР.
Фонд ВЭБа создадут на основе его управляющей компании. Появление нового НПФ станет одним из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Комментарии
Личный счет , Сергей Лыков , Пенсионный фонд РФ , ВЭБ , Минфин , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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