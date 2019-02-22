Путин защитил пенсионеров

Пенсии неприкосновенны: пенсионеров защитят от приставов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который не позволит списывать с должников пенсии, соцпособия, средства маткапитала и другие выплаты. Ранее в Пенсионном фонде заявили, что индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий, говорится на сайте Государственной думы . Поправки, внесенные в федеральный закон «Об исполнительном производстве, вступают в силу с 1 июня 2020 года.

Согласно закону, приставы не смогут блокировать средства по денежному возмещению вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, пенсии, соцпособия, в том числе родителям, средства маткапитала, выплаты по потере кормильца и компенсации пострадавшим от ЧС.

Банкам придется самостоятельно выполнять требования о взыскании средств по долгу либо их аресте, поскольку приставам заведомо неизвестно о происхождении средств на счету должника.

Кроме того, вводится обязательство для работодателей указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода.

Пенсии пересчитают

20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что с этого года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться поверх прожиточного минимума.

После Пенсионный фонд России сообщил, что индексация, согласно предложению президента, будет происходить с учетом прожиточного минимума.

»Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе», — отметили в ПФР.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая последующая увеличивает размер пенсии, но пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. Таким образом, получаемые пенсионером выплаты сейчас могут не измениться и после индексации.

В послании президент отметил, что это несправедливо. Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышал прожиточный минимум. В результате люди почувствовали себя обманутыми, сказал Путин. «Нужно было учитывать нюансы», — подчеркнул президент, требуя устранить действующую практику.

«Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше прожиточного минимума на сумму прибавки по итогам индексации», — указали в ПФР.

То есть сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществляться индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты. В результате граждане должны получить прибавку.

Перерасчету подвергнется в том числе январская индексация страховых пенсий. Выплаты за первый месяц 2019 года надо пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили, распорядился ранее президент.

Увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.

Для перерасчета гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления.

Дополнительные средства, необходимые на соцдоплату к пенсии до 2024 года ПФР оценил в 120 млрд рублей.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года. В зависимости от получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. Если пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума, то разница компенсируется, однако если после индексации пенсия превышает прожиточный минимум, социальная доплата не выплачивается или снижается.

В целом же, по словам Путина, сейчас около 19 миллионов россиян находятся за чертой бедности, и это слишком много: бедность «придавливает» человека.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — сказал Путин.

Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше людей, чем по статистике, отметил президент.

Чаще всего бедные — это «многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что ее нет или им не хватает квалификации».