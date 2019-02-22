Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.

Так, в четвертом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64 процента опрошенных. Для сравнения, в 2017 году на одежде экономили 59 процентов респондентов, на развлечениях — 57 процентов.

Кроме того, 40 процентов опрошенных стали экономить на еде вне дома, а 38 процентов — на обновлении техники.

Что касается продуктов, то 84 процента россиян изменили свои пищевые привычки, однако связано это не с экономией, а с трендом на правильное питание. Так, 73 процента опрошенных готовы платить больше за полезные продукты.

На чем большинство россиян экономить пока не готовы — на отпуске. Если в 2017 году на отпусках экономили 49 процентов респондентов, то в 2018 их доля снизилась до 45 процентов.

Ранее россияне поделились в Twitter лайфхаками, которые позволяют им экономить деньги. В числе советов — не ходить в магазин на голодный желудок, носить с собой термос с кофе, заваренным дома, и не заказывать вино в ресторанах.