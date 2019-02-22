Сбербанк присоединил WebMoney к системе мгновенных переводов

Клиентам Сбербанка стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона на кошелек WebMoney и обратно, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк объявляет о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов WebMoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney и обратно», — говорится в пресс-релизе.

В Сбербанке отмечают, что для перевода необходим только номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Комиссия при переводе со счета WebMoney на карту Сбербанка для плательщика составит 2,3%.