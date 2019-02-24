Как спасти свою банковскую карту от мошенников

В минувшем году объем мошеннических операций с банковскими картами вырос на 44 процента — до 1,38 миллиарда рублей, сообщил Банк России . В подавляющем большинстве случаев виноваты сами держатели "пластика" — на схемы с применением вредоносного кода и хакерских атак на сервера банков пришлось всего три процента. Какие уловки в моде у преступников и как защитить от них свои кровные — в материале РИА Новости

Эти ваши интернеты

Из отчета ЦБ следует, что российские банки в целом научились бороться с разного рода скиммингом — считыванием информации о карте с магнитной полосы при помощи специального устройства — и другими схожими методами воровства данных о "пластике" клиентов.

Теперь преобладает мошенничество с использованием интернета и устройств мобильной связи. Если несколько лет назад на такие схемы приходилась половина украденных денег (порядка 570 миллионов рублей в год), то теперь — уже 78 процентов, более миллиарда рублей.

Это плохая новость для держателей пластиковых карт. Ведь ответственность за деньги, украденные с помощью установленных на банкоматы устройств, ложится на банк, а интернет-мошенники, как правило, получают нужную информацию от самих владельцев "пластика". Значит, шансов вернуть деньги практически нет.

По данным ЦБ, 97 процентов случаев мошенничества приходится на использование электронных средств платежа (ЭСП) без согласия клиента, потерю либо нарушение конфиденциальности платежных данных, а также на операции, которые обманутый выполняет самостоятельно.

Основные инструменты мошенников — современные IT-технологии и психология. С помощью технологий жулики делают так, чтобы при звонке на телефоне жертвы отобразился номер банка, в котором человек обслуживается.

Затем включается психология. Мошенники представляются сотрудниками банка, сообщают что-то тревожное типа "зафиксирована попытка незаконно списать средства с вашей карты". И просят сообщить данные, которые необходимы для кражи: номер карты, трехзначный код, указанный на обратной стороне, коды из СМС-сообщений.

О такой истории недавно рассказала одна из телеведущих канала "Матч ТВ". Вор позвонил ей с номера одного из крупнейших российских банков (где у нее был открыт накопительный счет), представился сотрудником службы безопасности, выведал номер карты, кодовое слово и коды из СМС, после чего увел со счета 90 тысяч рублей. Банк резонно отказался возмещать средства клиентке, сославшись на то, что кража произошла по ее собственной вине.

Охотники за привидениями

Основная проблема с интернет-мошенничеством, по мнению сотрудников ЦБ, в том, что пострадавшие крайне редко обращаются в правоохранительные органы . И даже если обращаются, не сообщают об этом своим банкам.

Регулятор отмечает, что это не позволяет полицейским полностью раскрывать подобные преступления и, опираясь на собранную следствием базу, доказывать вину подозреваемых в суде.

А пассивная позиция пострадавших, уверены в Банке России, формирует у мошенников иллюзию безнаказанности, стимулируя их продолжать воровство денег с банковских карт.

Как правило, злоумышленники совершают не единичную несанкционированную операцию, а занимаются этим на постоянной основе, оставляя за собой многочисленные следы. Поэтому обращение в правоохранительные органы имеет смысл для того, чтобы в будущем, когда преступный путь злоумышленника будет все-таки прерван, совокупность данных о хищениях давала бы суду правовые основания для его привлечения к ответственности.

Рот на замок

Защититься от мошенников несложно, нужно лишь соблюдать простые правила. Во-первых, ни в коем случае нельзя сообщать информацию о карте по телефону, даже если вам позвонят с номера банка и представятся сотрудником службы безопасности. Представители Тинькофф-банка рассказали РИА Новости, что настоящий сотрудник банка может уточнить у клиента максимум четыре последние цифры номера карты.

В случае малейших подозрений сразу кладите трубку. Затем перезвоните в банк по телефону, указанному на карте, и сообщите о случившемся.

Во-вторых, не следует совершать покупки на подозрительных интернет-площадках. Прежде чем оплатить нужный товар, поищите в интернете отзывы других покупателей об этом ресурсе. Если же вы на свой страх и риск решите воспользоваться услугами непроверенного магазина, лучше всего перевести деньги продавцу через виртуальную карту.

QIWI, Такую услугу, помимо многих банков, предлагают сетевые платежные сервисы ( Яндекс. Деньги PayPal ). После открытия онлайн-кошелька можно создать виртуальную карту, которая обладает тем же набором функций, что и обыкновенный "пластик". Разница в том, что ее можно пополнять с основной карты только на ту сумму, которая требуется для оплаты товара. Даже если мошенники попытаются "увести" ее данные, списать деньги с вашего основного банковского счета они не смогут.

В-третьих, постоянно обновляйте антивирусные программы на электронных устройствах. Помимо прочего, это защитит вас от перехода на так называемые фишинговые сайты — полные копии официальных порталов, занимающиеся хищением пользовательских данных, в том числе платежных.

В-четвертых, никогда не открывайте приложения банков на электронных устройствах, когда те подключены к общедоступной сети Wi-Fi (будь то ресторан, фитнес-клуб или общественный транспорт). Если вам во что бы то ни стало нужно перевести деньги или проверить состояние счета, лучше отключиться от Wi-Fi и сделать это через мобильную сеть.

И последнее: когда открываете новый счет в банке или получаете карту, попросите у сотрудников отделения полный перечень правил безопасности при пользовании картой (Центробанк обязывает банки предоставлять клиентам такую информацию).

Постарайтесь держать эти правила при себе или запомнить их: в неоднозначной ситуации у вас будет подробная инструкция, с помощью которой вы сможете доказать, что средства были похищены не по вашей вине.

Если же деньги с карты все-таки пропадут, обязательно обратитесь в банк. Заявление должны рассмотреть в течение 30 дней, и, если со стороны клиента все было сделано правильно, банк обязан вернуть похищенное.