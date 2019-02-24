Голикова разъяснила принципы перерасчета пенсий

Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного. И это было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло вот это ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить, — сказала Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В настоящее время правительство готовит пересчет пенсий. Для каждого пенсионера он будет индивидуальным. Будет пересчитана индексация пенсий, которая произошла с 1 января, а также установленная с 1 февраля индексация ежемесячных денежных выплат инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и т. д.

В соответствии с законодательством, если пенсия установлена ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, государство доплачивает до этого уровня. В результате такого механизма расчетов индексацию пенсий с 1 января этого года ощутили не все пенсионеры.

Задачу проиндексировать все выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.