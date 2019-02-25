Названы регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами

Безналичный расчет в России продолжает развиваться, так подавляющее большинство платежей Москве и Московской области совершается с помощью банковских карт, но регионы Северного Кавказа все еще предпочитают наличные, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

В России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а число банкоматов — чуть менее 200 тысяч. По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили "Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами — 2019".

Безнал быстро развивается

Согласно статистике Центробанка Росстата , в России безналичные платежи продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, когда на Западе большая часть потребителей старается платить картой везде, где это возможно. Согласно исследованию РИА Новости, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в России в среднем 43% платежей население осуществило при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

При этом, в 2017 году лишь 36% платежей осуществлялось при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами растет.

Такое различие определяется множеством факторов. Во-первых, уровнем доверия к финансовым институтам, из-за которого люди считают бумажные деньги более надежными. Во-вторых, отсутствием соответствующей инфраструктуры, например в сельской местности. В-третьих, частные банки и многие финансовые технологии появились в постсоветских странах намного позже.

Лидеры безналичной оплаты

В Москве и Московской области, согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты. Это лучший результат в стране, но для Москвы есть некоторая особенность в статистике. Например, множество крупных интернет магазинов зарегистрировано именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели Москвы и занижает показатели других регионов. Однако учитывая, что онлайн торговля — это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, то такое искажение не является слишком уж большим.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется с помощью банковских карт. В Магаданской области самая развитая финансовая инфраструктура в стране для оплаты картами: 264 терминала на 10 тысяч человек.

По числу операций регион занимает второе место (206 операций на душу населения в год, против 150 операций в среднем по России), то есть люди привыкли платить здесь картой не только за крупные покупки, но и при осуществлении повседневных трат, вплоть до буханки хлеба.

Также в десятку регионов, где популярна оплата банковской картой, входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Тыва и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей картой находится в диапазоне от 47% до 59%. В регионах, которые не попали в первую десятку, в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%.

Любят наличные

Последнее место в рейтинге популярности безналичной оплаты занимает Чеченская Республика, где лишь 1,8% всех оплат совершают банковскими картами, в Дагестане — 1,9%. Дело не только в нежелании людей использовать современные способы оплаты, но и в слабой развитости финансовой инфраструктуры. В этих двух республиках количество торговых точек с платежными терминалами самое маленькое в стране, и почти в 20 раз меньше, чем в среднем по регионам России.

Еще четыре республики Северного Кавказа находятся внизу рейтинга: Республика Ингушетия располагается на 78-м месте, Кабардино-Балкарская Республика — 77, Республика Северная Осетия — Алания — 76, а Карачаево-Черкесская Республика заняла 73 место в рейтинге с результатом 16,8%.

Среди регионов-аутсайдеров находятся Севастополь (79 место) и Республика Крым (75 место). В этих регионах технические сложности из-за санкций международных платежных систем сильно ограничивают возможности платежей банковскими картами.

По оценкам РИА Рейтинг, безналичные платежи продолжат быстро развиваться и в 2019 году. По итогам года можно ожидать выход в среднем по России платежей банковскими картами на уровень более 50%, а в ближайшие 5 лет он должен достичь 70%. При этом расстановка регионов будет сохраняться, то есть карты будут более популярны на Севере и Востоке, а наличные деньги — на Юге.