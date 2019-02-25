Visa запустит в России оплату товаров в магазинах по QR-коду

Международная платёжная система Visa планирует запустить оплату в магазинах по QR-коду. Аналогичную технологию хочет использовать Банк России в Системе быстрых платежей.

По данным источников газеты «Ведомости» , таким образом Visa рассчитывает удешевить приём карт для малого и среднего бизнеса.

Фактически, оплачивая товар QR-кодом, покупатель будет переводить деньги со своей платёжной карты на счёт продавца. Для этого торговцам необходимо будет повесить наклейку со штрих-кодом, содержащим данные о номере его карты.

Собеседник издания подчеркнул, что себестоимость такой операции будет ниже, чем комиссия за стандартные операции оплаты товаров и услуг.

Ранее News.ru писал о том, что международная платёжная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с её карт в кассах магазинов.