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Visa запустит в России оплату товаров в магазинах по QR-коду 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Международная платёжная система Visa планирует запустить оплату в магазинах по QR-коду. Аналогичную технологию хочет использовать Банк России в Системе быстрых платежей.
По данным источников газеты «Ведомости», таким образом Visa рассчитывает удешевить приём карт для малого и среднего бизнеса.
Фактически, оплачивая товар QR-кодом, покупатель будет переводить деньги со своей платёжной карты на счёт продавца. Для этого торговцам необходимо будет повесить наклейку со штрих-кодом, содержащим данные о номере его карты.
Собеседник издания подчеркнул, что себестоимость такой операции будет ниже, чем комиссия за стандартные операции оплаты товаров и услуг.
Ранее News.ru писал о том, что международная платёжная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с её карт в кассах магазинов.
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Личный счет , Visa , Центральный банк России , Ведомости
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