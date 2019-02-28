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Московские приставы стали вычислять должников с помощью камер наблюдения 

BFM.RU + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы в Москве начали вести розыск должников через камеры уличного видеонаблюдения. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил руководитель УФССП по Москве — главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.
«При помощи доступа к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения. В настоящее время около 1,5 тысячи фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города», — сказал Замородских.
Работа по автоматическому поиску должников началась в прошлом году. Пристав не уточнил, сколько должников удалось обнаружить таким образом, но отметил, что, «учитывая неплохой результат, полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены».
Остались ли сейчас шансы каким-то образом, грубо говоря, не «сдать» свое лицо? Говорит кандидат технических наук, доцент НИУ «Московский институт электронной техники» Петр Федоров.
— Шансов не сдать лицо государству, у вас нет, потому что у вас всегда есть паспорт, есть права, поэтому лицо у государства ваше есть всегда. Но с одной стороны, безусловно, вы можете закрыть свое лицо очень большими очками, шарфом, шляпой. Вопрос заключается уже в том, насколько это все вы будете делать? Если государству это будет нужно, оно создаст такие условия, чтобы вам было просто удобно всегда демонстрировать свое лицо. Как в Китае, у них же есть система поощрения граждан, когда в зависимости от их действий им начисляются определенные баллы.
— В Москве все это работает действительно хорошо — много камер, единая система выстроена. Как в других городах?
— Как только результаты покажутся достаточными для того, чтобы продолжать, это будет распространяться на другие города в рамках того, как будет распределен бюджет. Это не очень сложная история, но требующая времени. От полугода до года, чтобы развернуть такую инфраструктуру в городе размером с Москву, ну и соответственно, чем меньше город, тем проще и быстрее устанавливается данная система.
В столице более 160 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года установят еще около 7 тысяч — на оживленных улицах, над входами в дома и в школах.
Ранее приставы сообщили о поисках должников через дорожные камеры — по номерам автомобилей. Таким способом, например, в Пермском крае отыскали должника, задержали его, а машину арестовали для изъятия в счет долга.
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Комментарии1
Личный счет , Интернет , Наука и техника , Общество , Технологии , Петр Федоров
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