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Моральный вред хотят возмещать пожизненно 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Возмещение морального вреда может стать пожизненной обязанностью тех, кто его нанес, пишет RT.
В распоряжении издания оказалось предложение президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева, с которым он планирует обратиться в Госдуму и Совет федерации.
Аманлиев предлагает пополнить Гражданский кодекс положением о праве в определенных случаях взыскивать возмещение морального вреда пожизненно.
По его мнению, взыскивать компенсацию морального вреда пожизненно по примеру пожизненного взыскания утраченного заработка следует за нанесение неизлечимых последствий. В пример Аманлиев привел человека, лишившегося по чьей-то вине ноги и испытывающего фантомные боли.
«Человек будет испытывать страдания всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке», — посетовал он.
Личный счет , Общество , Политика , Госдума , Совет Федерации
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