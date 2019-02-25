Моральный вред хотят возмещать пожизненно 

Возмещение морального вреда может стать пожизненной обязанностью тех, кто его нанес, пишет RT.
В распоряжении издания оказалось предложение президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева, с которым он планирует обратиться в Госдуму и Совет федерации.
Аманлиев предлагает пополнить Гражданский кодекс положением о праве в определенных случаях взыскивать возмещение морального вреда пожизненно.
По его мнению, взыскивать компенсацию морального вреда пожизненно по примеру пожизненного взыскания утраченного заработка следует за нанесение неизлечимых последствий. В пример Аманлиев привел человека, лишившегося по чьей-то вине ноги и испытывающего фантомные боли.
«Человек будет испытывать страдания всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке», — посетовал он.