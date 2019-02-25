Моральный вред хотят возмещать пожизненно

Возмещение морального вреда может стать пожизненной обязанностью тех, кто его нанес, пишет RT.

Совет федерации. В распоряжении издания оказалось предложение президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева, с которым он планирует обратиться в Госдуму

Аманлиев предлагает пополнить Гражданский кодекс положением о праве в определенных случаях взыскивать возмещение морального вреда пожизненно.

По его мнению, взыскивать компенсацию морального вреда пожизненно по примеру пожизненного взыскания утраченного заработка следует за нанесение неизлечимых последствий. В пример Аманлиев привел человека, лишившегося по чьей-то вине ноги и испытывающего фантомные боли.