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Россияне стали больше пользоваться кредитными картами 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
За первый месяц текущего года банки выдали жителям страны 801 тысячу кредитных карт, что на 21,9 процента больше, чем в январе 2018 года.
Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Больше всего кредиток было выдано в Москве (52,2 тысячи штук), Московской области (45,9 тысячи) и Краснодарском крае (31,7 тысячи), передает РИА Новости.
А самую заметную динамику роста выдачи новых кредиток показала Московская область (плюс 47,9 процента), Ставропольский край (увеличение на 46,8 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ (32,9 процента).
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