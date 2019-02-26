Россияне стали больше пользоваться кредитными картами

За первый месяц текущего года банки выдали жителям страны 801 тысячу кредитных карт, что на 21,9 процента больше, чем в январе 2018 года.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего кредиток было выдано в Москве (52,2 тысячи штук), Московской области (45,9 тысячи) и Краснодарском крае (31,7 тысячи), передает РИА Новости

А самую заметную динамику роста выдачи новых кредиток показала Московская область (плюс 47,9 процента), Ставропольский край (увеличение на 46,8 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ (32,9 процента).