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Маск заявил, что не нарушал соглашения с регулятором 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: AP Photo / Refugio Ruiz
Основатель компании Tesla Илон Маск оспорил заявление регулятора о том, что он нарушил соглашение, предписывающее согласовывать записи в социальных сетях, которые могут оказать влияние на цену акций.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Маск нарушил соглашение от прошлого года, написав в Twitter, что Tesla в этом году произведет 500 тысяч автомобилей. Впоследствии Маск поправился и написал, что производство составит 400 тысяч.
Маск заявил, что информация в его твите уже была известна публично. "SEC забыла прочитать релиз Teslа, где ясно сказано — от 350 до 500 тысяч (автомобилей — ред.). Какой конфуз", — написал бизнесмен в Twitter.
Маск в прошлом году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.
По условиям соглашения комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили 20 миллионов долларов штрафа каждый. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.
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Личный счет , Компании , Рынки , Илон Маск
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