Россиян ограничат в возможности получать кредиты

Депутаты Госдумы собираются принять законопроект, согласно которому банкам будет запрещено выдавать кредиты клиентам, в случае если месячный платёж будет превышать 50% семейного дохода, сообщают «Известия» . Предполагается, что документ будет принят парламентариями до конца года.

«Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По мнению экспертов ЦБ, нововведение способно воспрепятствовать росту закредитованности россиян, а также позволит кредитным организациям тщательнее взвешивать риски при выдаче крупных займов.

По словам автора статьи, в результате опроса представителей 50 крупных российских банков только в одном инициативу парламентариев полностью поддержали. Специалисты Новикомбанка заявили, что планируемое ограничение защищает интересы как кредитных учреждений, так и их клиентов.