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Россиян ограничат в возможности получать кредиты 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Депутаты Госдумы собираются принять законопроект, согласно которому банкам будет запрещено выдавать кредиты клиентам, в случае если месячный платёж будет превышать 50% семейного дохода, сообщают «Известия». Предполагается, что документ будет принят парламентариями до конца года.
«Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По мнению экспертов ЦБ, нововведение способно воспрепятствовать росту закредитованности россиян, а также позволит кредитным организациям тщательнее взвешивать риски при выдаче крупных займов.
У россиян начали отбирать жилье
По словам автора статьи, в результате опроса представителей 50 крупных российских банков только в одном инициативу парламентариев полностью поддержали. Специалисты Новикомбанка заявили, что планируемое ограничение защищает интересы как кредитных учреждений, так и их клиентов.
В ВТБ сомневаются, как сотрудники банков смогут собирать информацию о доходах членов семьи заёмщиков с юридической точки зрения. Представители СМП Банка задались вопросом, как при выдаче кредита будут учитываться «серые зарплаты». В ОТП Банке заявили, что в России на сегодняшний день не существует ни одной базы данных с актуальной информацией по доходам населения.
Комментарии139
Личный счет , Видео , Анатолий Аксаков , Банк ВТБ , Новикомбанк , Госдума , КБ "Северный морской путь" , ОТП Банк , газета "Известия"
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