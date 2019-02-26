Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

"Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка", — пишет издание. Это вызвало негативную реакцию со стороны кредитных организаций.

Опрошенные газетой банкиры в свою очередь заявили, что при исполнении этой инициативы будут сложности из-за сложного контроля реального уровня доходов граждан.