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Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента РФ намерена рассмотреть законопроект, который уже в текущем 2019 году ограничит долговую нагрузку россиян. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, принятие документа затянулось из-за того, что банки не заинтересованы в таком ограничении по выдаче кредитов.
"Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка", — пишет издание. Это вызвало негативную реакцию со стороны кредитных организаций.
Опрошенные газетой банкиры в свою очередь заявили, что при исполнении этой инициативы будут сложности из-за сложного контроля реального уровня доходов граждан.
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Личный счет , Анатолий Аксаков , Госдума , газета "Известия"
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