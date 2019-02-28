Весной 2019 года под сокращения могут попасть больше сотни тысяч россиян. Такой прогноз сделало Министерство труда на основании данных служб занятости, куда работодатели за два месяца отправляют уведомления о планируемых сокращениях.
Министерство собирают эту информацию и составляет прогноз, хотя работодатель может изменить свои планы и отказаться от сокращения штата. Тем не менее, по данным последнего мониторинга (от 6 февраля), уже этой весной работы могут лишиться 115,7 тысяч человек, пишет газета «Известия». Наиболее высокий риск сокращений — в сфере автомобилестроения (25,8 тысяч планируемых увольнений), в транспортных компаниях (23,4 тыс.), а также в сфере финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс.).
Большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), а также Пермском крае (4,5 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.). Опрошенные изданием эксперты предположили, что сокращения на рынке автомобилестроения могут быть связаны с остановкой некоторых производств, поскольку сейчас спросом пользуются только дорогие машины от 1,5 млн рублей. Ряд транспортных компаний будут вынуждены уволить сотрудников, так как не выиграли тендеры на предоставление услуг в 2019 году.
Сокращения в банковской среде специалисты связывают с действиями Центробанка, который продолжает «чистку» этого рынка и лишает лицензий финансовые организации.