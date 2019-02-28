Работодатели готовятся уволить 115 тысяч россиян. Минтруд назвал регионы и профессии из «группы риска»

Весной 2019 года под сокращения могут попасть больше сотни тысяч россиян. Такой прогноз сделало Министерство труда на основании данных служб занятости, куда работодатели за два месяца отправляют уведомления о планируемых сокращениях.

Министерство собирают эту информацию и составляет прогноз, хотя работодатель может изменить свои планы и отказаться от сокращения штата. Тем не менее, по данным последнего мониторинга (от 6 февраля), уже этой весной работы могут лишиться 115,7 тысяч человек, пишет газета «Известия» . Наиболее высокий риск сокращений — в сфере автомобилестроения (25,8 тысяч планируемых увольнений), в транспортных компаниях (23,4 тыс.), а также в сфере финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс.).

Большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), а также Пермском крае (4,5 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.). Опрошенные изданием эксперты предположили, что сокращения на рынке автомобилестроения могут быть связаны с остановкой некоторых производств, поскольку сейчас спросом пользуются только дорогие машины от 1,5 млн рублей. Ряд транспортных компаний будут вынуждены уволить сотрудников, так как не выиграли тендеры на предоставление услуг в 2019 году.