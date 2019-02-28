Россиян ждут массовые сокращения

Россиян предупредили о массовых сокращениях

Весной 2019 года специалисты сферы автомобилестроения, транспортной и банковской отраслей рискуют потерять работу. Как пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда , всего под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек.

Опрошенные газетой эксперты связали возможные сокращения с приостановкой производств из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и программой по оздоровлению банковского сектора, в рамках которой Центробанк отзывает лицензии у организаций.

«Известия» отмечают, что большинство сокращений — 18,7 тысячи — может произойти в Москве. За столицей следуют Санкт-Петербург (пять тысяч возможных сокращений), Свердловская область (4,5 тысячи), Пермский край (4,4 тысячи) и Кемеровская область (3,7 тысячи).

По данным газеты, в сфере автомобилестроения потеря работы грозит 25,8 тысячи человек. В транспортных компаниях могут уволить 23,4 тысячи сотрудников, а в банках — 15,4 тысячи человек.

Также вероятность сокращений высока в сферах производства электрооборудования и стройматериалов и в области добычи энергетических ископаемых.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин заявил «Известиям», что рынок авто перенасыщен, а спрос есть только на дорогие машины от 1,5 миллиона рублей. Похожая ситуация, по словам профессора, сложилась и в производстве электрооборудования: большинство россиян не готовы купить бытовую технику, а склады переполнены, поэтому сборку новой техники могут приостановить. В транспортной сфере сокращения могут быть связаны с проблемами частных компаний, которые не выиграли тендеры на предоставление услуг.

Профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что сокращение 115,7 тысячи человек — невысокий и довольно оптимистичный показатель для российского рынка труда.

В Министерстве труда заявили, что массовых увольнений весной не будет, передает ТАСС . Ведомство назвало ситуацию на рынке труда стабильной.

Свой мониторинг Минтруд составлял, основываясь на информации работодателей: они обязаны уведомлять чиновников о предстоящих сокращениях за два месяца. Минтруд пояснил, что не все работники, попавшие в мониторинг, будут уволены. В случае реорганизации компании они займут новые рабочие места.