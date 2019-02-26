Эксперты рассказали, как подготовиться к колебанию курса рубля

Финансовые аналитики, поучаствовавшие в опросе РБК Quote , составили список рекомендаций, что делать россиянам со сбережениями в условиях резкого колебания курса рубля. Эксперты сошлись во мнении о необходимости закупать иностранную валюту.

По словам аналитиков агентства Moody’s, ЦБ не намерен удерживать курс национальной валюты в жёстких рамках, поэтому в теории это может привести, как к её резкому обвалу, так и к укреплению.

Специалисты информационно-аналитического агентства «Альпари» уверяют, что падение рубля могут спровоцировать два основных фактора — обвал цен на нефть ниже $55, а также введение очередных санкций.

В случае, если наметятся тенденции к реализации негативного сценария, есть смысл увеличить долю сбережений в иностранной валюте, отметил аналитик FxPro Александр Купцикевич . Благо в последние полтора месяца, по его словам, существуют все условия в виде укрепления российской валюты.

Главный экономист BCS Global Markes Владимир Тихомиров советует вкладываться в доллары и франки, поскольку «евро и юань могут оказаться под заметным давлением». Однако, по его прогнозу, курс рубля к доллару в следующие пару лет останется в пределах 63-68 руб. /доллар.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, чтобы исключить риски, рекомендует разделить сбережения поровну между рублём и иностранными валютами, и хранить их на соответствующих банковских депозитах.

По мнению экспертов, эти меры помогут россиянам, имеющим сбережения, справиться с повышенной инфляцией, чего нельзя сказать о части населения, кто не имеет запасов «на чёрный день» вовсе.