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Эксперты рассказали, как подготовиться к колебанию курса рубля 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финансовые аналитики, поучаствовавшие в опросе РБК Quote, составили список рекомендаций, что делать россиянам со сбережениями в условиях резкого колебания курса рубля. Эксперты сошлись во мнении о необходимости закупать иностранную валюту.
По словам аналитиков агентства Moody’s, ЦБ не намерен удерживать курс национальной валюты в жёстких рамках, поэтому в теории это может привести, как к её резкому обвалу, так и к укреплению.
Специалисты информационно-аналитического агентства «Альпари» уверяют, что падение рубля могут спровоцировать два основных фактора — обвал цен на нефть ниже $55, а также введение очередных санкций.
В случае, если наметятся тенденции к реализации негативного сценария, есть смысл увеличить долю сбережений в иностранной валюте, отметил аналитик FxPro Александр Купцикевич. Благо в последние полтора месяца, по его словам, существуют все условия в виде укрепления российской валюты.
Главный экономист BCS Global Markes Владимир Тихомиров советует вкладываться в доллары и франки, поскольку «евро и юань могут оказаться под заметным давлением». Однако, по его прогнозу, курс рубля к доллару в следующие пару лет останется в пределах 63-68 руб. /доллар.
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, чтобы исключить риски, рекомендует разделить сбережения поровну между рублём и иностранными валютами, и хранить их на соответствующих банковских депозитах.
По мнению экспертов, эти меры помогут россиянам, имеющим сбережения, справиться с повышенной инфляцией, чего нельзя сказать о части населения, кто не имеет запасов «на чёрный день» вовсе.
Комментарии
Личный счет , Александр Купцикевич , Владимир Тихомиров , Центральный банк России , РБК
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