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Медведев поручил до 1 мая проанализировать доходы россиян 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок — до 1 мая 2019 года", — говорится в сообщении.
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Личный счет , Политика , Дмитрий Медведев , Минтруд , Минэкономразвития
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