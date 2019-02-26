Медведев поручил до 1 мая проанализировать доходы россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению, говорится в опубликованном перечне поручений.

Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.