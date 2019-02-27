Новый налог для россиян введут значительно раньше

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Новый налог для россиян введут на 10 лет раньше 

Рамблер + ещё 9 26 минут назад
Налоги для самозанятых могут быть введены на территории новых регионов России уже осенью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В ноябре 2018 года Госдума, Совет федерации и президент Владимир Путин одобрили экспериментальное введение в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях налога для самозанятых. Эксперимент стартовал 1 января 2019-го и, согласно соответствующему закону, продлится 10 лет.
Между тем, как рассказал Мишустин в ходе сегодняшнего выступления в Совфеде, налог может появиться в других субъектах федерации до истечения 10 лет — уже этой осенью.
«Если регионы этого захотят», — отметил глава ФНС.
Ставка налога для самозанятых, оказывающих услуги или продающих товары физлицам, составляет 4%, юрлицам — 6%. Уплата налога добровольна, а осуществляется по упрощенной процедуре через мобильное приложение ФНС «Мой налог».
Комментарии193
Личный счет , Видео , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Совет Федерации
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