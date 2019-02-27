Новый налог для россиян введут значительно раньше

Налоги для самозанятых могут быть введены на территории новых регионов России уже осенью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В ноябре 2018 года Госдума, Совет федерации и президент Владимир Путин одобрили экспериментальное введение в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях налога для самозанятых. Эксперимент стартовал 1 января 2019-го и, согласно соответствующему закону, продлится 10 лет.
Между тем, как рассказал Мишустин в ходе сегодняшнего выступления в Совфеде, налог может появиться в других субъектах федерации до истечения 10 лет — уже этой осенью.
«Если регионы этого захотят», — отметил глава ФНС.
Ставка налога для самозанятых, оказывающих услуги или продающих товары физлицам, составляет 4%, юрлицам — 6%. Уплата налога добровольна, а осуществляется по упрощенной процедуре через мобильное приложение ФНС «Мой налог».