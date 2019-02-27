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Зависимость россиян от государства достигла пика 

Lenta.ru 1 час назад
Доля социальных выплат в доходах россиян по итогам 2018 года выросла до максимального за постсоветский период показателя — 19,4 процента, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По словам опрошенных изданием экспертов, это, с одной стороны, демонстрирует активизацию социальной политики государства и поддержки уровня пенсий, с другой — падение других доходов. Таким образом, россияне стали еще больше зависеть от государства.
Наряду с этим доля доходов от предпринимательства оказалась минимальной с 1992 года — 7,5 процента, доля доходов от собственности — 4,9 процента, это ниже, чем в 2013-2017 годах. Доля зарплат в доходах увеличилась до 66,2 процента.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению.
По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м — тогда за год они выросли на четыре процента.
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Комментарии27
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Демьян Кудрявцев , Росстат , Ведомости
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