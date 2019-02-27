Зависимость россиян от государства достигла пика

газета «Ведомости». Доля социальных выплат в доходах россиян по итогам 2018 года выросла до максимального за постсоветский период показателя — 19,4 процента, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

По словам опрошенных изданием экспертов, это, с одной стороны, демонстрирует активизацию социальной политики государства и поддержки уровня пенсий, с другой — падение других доходов. Таким образом, россияне стали еще больше зависеть от государства.

Наряду с этим доля доходов от предпринимательства оказалась минимальной с 1992 года — 7,5 процента, доля доходов от собственности — 4,9 процента, это ниже, чем в 2013-2017 годах. Доля зарплат в доходах увеличилась до 66,2 процента.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению.