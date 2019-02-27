Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах.
"Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах, потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто", — сказал Путин на встрече с членами кабмина.
Вице-премьер Татьяна Голикова со своей стороны сообщила, что анализ ситуации показал, что ниже должного прожиточный минимум был установлен в 14 регионах страны.
"В том числе это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации", — сказала она.