Пять правил: как избежать мошенников на форексе

Вопреки усилиям регулятора, пытающегося закрыть гражданам доступ к финансовым пирамидам и рынку Forex, нелегалы живут и процветают. Как не попасться на удочку нечистых на руку финансистов?

Изгнание с рынка Forex нескольких крупных компаний, похоже, не удовлетворило сотрудников Банка России . Теперь они предлагают закрыть к нему доступ для обычных граждан. Торговать валютными парами можно будет только квалифицированным инвесторам. Придется либо получать специальный аттестат, либо показывать, что вы располагаете активами от 10 млн рублей. Как заявил недавно заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин , эта норма необходима, так как закона «О рынке форекс» для защиты населения недостаточно. Он не исключил, что сдавать экзамен придется и тем, у кого уже есть счет в форекс-компании.

Новые ограничения для инвесторов, очевидно, приведут к новому всплеску недобросовестных практик на рынке Forex. Ведь запретить пользоваться услугами не имеющих лицензии компаний ЦБ не может. Сейчас, по данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), клиентами компаний, имеющих лицензию отечественного регулятора, являются около 6,1 тыс. человек. В то время как число тех, кто имеет дело с нелегалами и офшорными дилерами, оценивается в полмиллиона. В прошлом году ЦБ выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, а всего за два последних года — свыше 350 сайтов.

Как признает глава АФД Евгений Машаров, намерения регулятора понятны, но ограничить число тех граждан, которые переводят свои деньги в офшорные компании, гораздо сложнее, если вообще возможно. «Это не в компетенции и не в силах ни Центробанка, ни законодательной власти, ни какого-либо другого ведомства», — говорит он, добавляя, что вместо одного заблокированного ресурса появляются два-три клона.

Предлагаем вам несколько правил, которые, возможно, помогут избежать сетей мошенников и не потерять свои сбережения.

Правило первое: лицензия не повод для знакомства

Отсутствие российской лицензии еще не повод считать компанию мошеннической. По закону таким форекс-дилерам нельзя вести рекламную деятельность и привлекать российских инвесторов, но никто не может запретить гражданину оформить договор онлайн с иностранным участником рынка. Однако действительно ли у компании есть лицензия иностранного регулятора? В случае если компания из Великобритании, то разрешение выдает управление по финансовому надзору FSA, в Европе — Европейское управление по рынку ценных бумаг (ESMA). На Кипре лицензию выдает комиссия по ценным бумагам и биржам — CySEC.

Но, например, наличие кипрской лицензии не дает права предлагать услуги форекс-дилера в других юрисдикциях (вне Европы). Такой запрет ввели местные законодатели с 2018 года. Подобные ограничения есть и в других офшорных странах. Например, в некоторых британских офшорах не предусмотрено отдельно регулирование участников рынка Forex, компании с такой «пропиской» не имеют права утверждать, что у них есть лицензия.

«Зачастую мошенники регистрируют компании в офшорных зонах, где клиенты не защищены юридически. Например, на Saint Vincent and the Grenadines», — рассказывает операционный директор Just2Trade Алексей Долженков.

Еще один признак того, ведет компания честную игру или нет, — членство в Финансовой комиссии (The Financial Commission), которая рассматривает споры между трейдером и компанией, а также ведет на своем сайте черный список недобросовестных участников.

Правило второе: не вкладывайте в «опасные продукты»

Чтобы заинтересовать клиента, мошенники часто прибегают к подмене понятий: например, под видом инвестиций в акции и валюту предлагают CFD-контракты. Это просто договор с компанией, что вам могут выплатить доход, если базовый актив вырастет в цене. Формально вы ничем не владеете, а котировки получаете с терминала самого форекс-дилера. Разумеется, никто не станет предупреждать, что в России CFD фактически вне закона. Поэтому в случае возникновения проблем на поддержку финансовых властей рассчитывать не стоит.

Еще один «опасный продукт» — бинарные валютные опционы, или ставки на то, вырастет курс одной валюты по отношению к другой или, напротив, упадет. Они, как и CFD, вне закона. Благодаря использованию кредитного плеча инвестор даже с небольшой суммой может увеличить размер ставки и за счет этого повысить доход. Реальных финансовых сделок не происходит, вы просто делаете ход, как в казино. В случае неудачи это может привести к полной потере средств на счете форекс-дилера. Этим активно пользуются мошенники, зачастую играющие против клиента или действующие другими способами, вводящими его в убыток. На жаргоне это называется «слить депозит».

Правило третье: быстрота — залог воровства

Самое главное для нечистого на руку форекс-дилера — быстро и максимально легкими способами заполучить клиента и его деньги. Поэтому, например, в отличие от «правильного» дилера, который требует подписать рамочный договор, регламентирующий отношения с клиентом, мошенники часто ограничиваются договором-офертой. Никаких документов при этом от инвестора не требуется.

«Это один из признаков того, что вы имеете дело с потенциальными мошенниками», — предупреждает Алексей Долженков.

По его словам, лицензированный участник заключает договор при обязательном предоставлении клиентом документов, подтверждающих личность и место жительства. При необходимости он даже может запросить информацию об источнике дохода, если клиент планирует инвестировать значительную сумму.

Признаком того, что перед вами мошенники, может быть и система ввода/вывода денег с депозита. По закону деньги должны находиться на номинальном счете дилера, открытом в российском банке. Однако практика показывает, что мошенники игнорируют это требование, размещая счета в сомнительных финансовых учреждениях. Клиенту могут предложить пополнить счет с помощью электронного кошелька или даже внести деньги наличными. Поэтому отследить, куда попадут эти средства, очень сложно. Равно как и вернуть эти деньги назад. Как правило, на различных форумах можно найти много информации о том, что тот или иной дилер задерживает вывод средств. Это прямое указание на недобросовестность компании или на то, что у нее начались финансовые проблемы.

«У нормальной прозрачной форекс-компании условия вывода денежных средств должны быть строго регламентированы по срокам вывода и комиссиям», — указывает Долженков.

Правило четвертое: не все советы одинаково хороши

Чтобы подтолкнуть неопытного инвестора совершать рискованные сделки, одной рекламы и гарантий высокой доходности недостаточно. Поэтому мошенники на рынке Forex часто маскируются под различные учебные центры и предлагают дополнительные услуги. Например, вам могут предложить «опытного трейдера», который за небольшую комиссию разработает торговую стратегию. Никакой лицензии на доверительное управление у компании при этом зачастую нет. Адвокат Евгений Москаленко советует отказываться от услуг компаний, которые предлагают подписать два соглашения: клиентское и на оказание консультационных услуг.

В российской юрисдикции форекс-дилер обладает исключительностью деятельности. То есть он не имеет права ни управлять деньгами клиентов, ни предоставлять услуги по обучению, ни совершать иную деятельность. Понятно, что офшорные игроки эти правила могут не соблюдать.

«Как правило, большинство историй с передачей счетов на рынке Forex в управление заканчиваются плачевно — «сливом» депозитов и исчезновением «управляющих», — говорит директор «ПСБ-Форекс» Владислав Копыцкий.

Правило пятое: не играйте без правил

Даже если вначале в результате нескольких удачных сделок ваш счет вырос, то в итоге вы все равно потеряете деньги. Мошенники показывают удачные сделки, чтобы стимулировать инвестора и дальше пополнять свой депозит. Однако в реальности компания или «рисует» все операции, или играет против клиента. Участники рынка рекомендуют обратить внимание на следующие признаки «подозрительного» поведения форекс-дилера:

— предоставление кредитного плеча всем инвесторам независимо от опыта и квалификации;

— реквоты — это практика, когда клиент делает попытку совершить сделку, а брокер ему это не позволяет, возвращая ухудшенную цену;

— непрозрачные комиссии и условия, не соответствующие рыночным реалиям. Например, заниженные обменные курсы или «скидки»;

— игра со спредами. Компания может постоянно сужать и расширять их на свое усмотрение, заранее не уведомляя об этом клиентов;

— непрозрачная политика по исполнению сделок. Скажем, компания исполняет сделку по выгодной для себя цене, не уведомляя об этом клиента.

Важный признак мошенничества — манипулирование котировками против клиента. В таком случае происходит «вброс» котировки (выставление не соответствующей рынку котировки), в результате чего клиент получает убыток. По словам Евгения Москаленко, мошенники часто используют индикативные котировки, не отвечая за их достоверность. Инвестору тем более стоит задуматься о том, насколько правдиво указана информация о курсах, если дилер получает котировки от другого дилера из офшорной зоны или круг поставщиков указывается неопределенно.

«Чтобы убедиться, что компания не «рисует» котировки, достаточно параллельно открыть сайт с котировками, например, Bloomberg или Thomson Reuters и сравнить котировки вашей компании с данными этих уважаемых поставщиков. Они не должны быть идентичны, но должны примерно коррелировать», — советует Владислав Копыцкий.

По словам Алексея Долженкова, если брокер запрещает использовать некоторые торговые стратегии, например скальпинг, — это тоже тревожный признак.