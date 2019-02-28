Какие продукты подорожают в 2019 году

Вслед за яйцами, мясом и сахаром в 2019 году в России подорожают молоко, гречка и хлебобулочные изделия. Об этом пишет Российская газета » со ссылкой на аналитиков «Финэкспертизы».

По мнению экспертов, молоко подорожает из-за роста стоимости кормов: корма (например, кукуруза) выросли в цене сразу на 36 процентов, а на них приходится почти половина стоимости литра молока. Кроме того, на 30 процентов выросли тарифы на энергоносители (дизельное топливо и другие), необходимые для производства. Аналитики считают, что производители попытаются компенсировать убытки, в том числе за счет повышения цен для потребителей.

Цены на гречку также могут вырасти из-за стремления производителей отыграть потери. В 2017 году урожай гречки оказался рекордным, поэтому крупа подешевела на 16 процентов. В 2018-м посевы сократили, валовый сбор этой культуры упал почти на 40 процентов, что грозит ростом цен. Кроме того, на стоимость гречки может повлиять рост цен на удобрения.

Хлеб, по мнению аналитиков, подорожает из-за повышения цен на зерно. За прошлый год стоимость пшеницы подскочила на 54 процента, а рожь выросла в цене на 30 процентов. Кроме того, у производителей выросли расходы на ЖКХ, аренду помещений и земли.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов ранее рассказал, что рост цен на яйца на 25,9 процента, а также на мясо и птицу на 9,7 процента связан с активных развитием этих секторов. Цыганов отмечал, что продукты должны дорожать, чтобы компании получали «адекватную» прибыль и вкладывали деньги в развитие производства.